Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: є поранений

У понеділок, 31 січня, проросійські бойовики обстріляли околиці Світлодарська у Донецькій області й поранили місцевого жителя. Про це повідомили у штабі ООС.

Повідомляється, що близько 11:30 озброєні формування бойовиків з окупованого селища Лозове відкрили вогонь у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї.

«В результаті ворожого обстрілу вогнепальне кульове сквозне поранення м'яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив у районі Вуглегірського водосховища», — йдеться у повідомленні.

Військові доправили чоловіка до Світлодарської міської лікарні.

Нагадаємо, 30 січня в зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків було поранено українського військовослужбовця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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