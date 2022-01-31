28.31 / 28.61 31.59 / 32.04
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: є поранений

14:26 31 січня 2022
Окупанти обстріляли околиці Світлодарська: є поранений

У понеділок, 31 січня, проросійські бойовики обстріляли околиці Світлодарська у Донецькій області й поранили місцевого жителя. Про це повідомили у штабі ООС.

Повідомляється, що близько 11:30 озброєні формування бойовиків з окупованого селища Лозове відкрили вогонь у бік Світлодарська, випустивши 5 черг з автоматичної зброї.

«В результаті ворожого обстрілу вогнепальне кульове сквозне поранення м'яких тканин правого стегна отримав мешканець міста Світлодарськ 1953 року народження, який рибалив у районі Вуглегірського водосховища», — йдеться у повідомленні.

Військові доправили чоловіка до Світлодарської міської лікарні.

Нагадаємо, 30 січня в зоні ООС на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків було поранено українського військовослужбовця.

Фото: https://ua.depositphotos.com

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Вєрка Сердючка з мамою

Вєрка Сердючка відповіла хейтерам патріотичним фото

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.