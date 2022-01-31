Познайомились у нічному клубі: у Києві зґвалтували студентку
У Києві громадян Камеруна, який перебував в Україні нелегально, зґвалтував 21-річну студентку, з якою познайомився у нічному клубі. Про це повідомили в поліції Києва.
Як виявилося, молодик запросив дівчину і її подругу до себе на зйомну квартиру, аби продовжити приємне знайомство і протягом трьох годин всіляко збиткувався над своєю жертвою.
Вранці 28 січня постраждалу оглянув черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди її було доставлено з багаточисленними гематомами на обличі і тілі.
За деякими даними, дівчина втратила цноту.
«Нині чоловік затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі»,— розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
На допиті іноземець визнав свою провину.
Кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 152 («Зґвалтування») Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали чоловіка, який до смерті зґвалтував сусідку «стороннім предметом».
Фото Поліції Києва
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