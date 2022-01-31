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Події

Познайомились у нічному клубі: у Києві зґвалтували студентку

15:47 31 січня 2022
Насильник

У Києві громадян Камеруна, який перебував в Україні нелегально, зґвалтував 21-річну студентку, з якою познайомився у нічному клубі. Про це повідомили в поліції Києва.

Як виявилося, молодик запросив дівчину і її подругу до себе на зйомну квартиру, аби продовжити приємне знайомство і протягом трьох годин всіляко збиткувався над своєю жертвою.

Вранці 28 січня постраждалу оглянув черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди її було доставлено з багаточисленними гематомами на обличі і тілі.

За деякими даними, дівчина втратила цноту.

«Нині чоловік затриманий. За зґвалтування йому загрожує до 5 років позбавлення волі»,— розповів очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

На допиті іноземець визнав свою провину.

Кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 152 («Зґвалтування») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Сумщині затримали чоловіка, який до смерті зґвалтував сусідку «стороннім предметом».

Фото Поліції Києва

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Познайомились у нічному клубі: у Києві зґвалтували студентку

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