До лікарні не довезли: на Житомирщині п'яний водій збив 16-річну дівчину

У селищі міського типу Городниці, що у Новограді-Волинському районі Житомирщини, водій на вулиці збив 16-річну дівчину — медики не встигли довезти постраждалу до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Житомирській області, близько 22:40 водій Volkswagen, у крові якого пізніше зафіксували 2,4 проміле, наїхав на пішохода — дівчина йшла назустріч автомобілю праворуч. Постраждала померла у кареті швидкої допомоги.

У поліції повідомили, що водію — 38 років. Його посаду та місце проживання не уточнили, проте додали, що матеріали щодо цієї ДТП направлені до територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області.

Поліцейські нагадують, що керування транспортним засобом у стані сп'яніння — кримінальне діяння, за яке передбачено від 5 до 10 років ув'язнення (якщо воно призвело до смерті людини). А пішоходам порадили використовувати у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості світловідбиваючі елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, на якому є такі елементи.

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Фото ГУНП у Житомирській області

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