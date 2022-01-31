28.30 / 28.60 31.57 / 32.02
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

До лікарні не довезли: на Житомирщині п'яний водій збив 16-річну дівчину

16:16 31 січня 2022
ДТП

У селищі міського типу Городниці, що у Новограді-Волинському районі Житомирщини, водій на вулиці збив 16-річну дівчину — медики не встигли довезти постраждалу до лікарні.

Як повідомляють у ГУНП у Житомирській області, близько 22:40 водій Volkswagen, у крові якого пізніше зафіксували 2,4 проміле, наїхав на пішохода — дівчина йшла назустріч автомобілю праворуч. Постраждала померла у кареті швидкої допомоги.

У поліції повідомили, що водію — 38 років. Його посаду та місце проживання не уточнили, проте додали, що матеріали щодо цієї ДТП направлені до територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області.

Поліцейські нагадують, що керування транспортним засобом у стані сп'яніння — кримінальне діяння, за яке передбачено від 5 до 10 років ув'язнення (якщо воно призвело до смерті людини). А пішоходам порадили використовувати у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості світловідбиваючі елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, на якому є такі елементи.

Ексклюзивний матеріал про підлітка з Вінниці, якого на тротуарі збила п'яна жінка-водій «Лікарі одночасно ставили синові пластину в голову і виймали таку ж із роздробленої у ДТП руки»: з обвинуваченої в аварії зняли браслет, який заважає їй взимку" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото ГУНП у Житомирській області

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Вєрка Сердючка з мамою

Вєрка Сердючка відповіла хейтерам патріотичним фото

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.