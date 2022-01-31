Зупинити кровотечу не вдалося: під Києвом чоловік помер через розбиту банку з огірками

У Білій Церкві під Києвом 42-річний чоловік загинув від втрати крові, не зумівши самотужки надати собі медичну допомогу.

Як повідомили в поліції Київської області, 29 січня близько 13:00 медики повідомили правоохоронців про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда.

За попередніми даними, чоловік відбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка з огірками, яка впала і пошкодила йому вену.

За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на кухні часто стаються трагедії і з дітьми — нещодавно в селі Зоря під Дніпром 4-річний хлопчик з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом й отримав серйозні опіки ніг. Наступного дня хлопчик помер вдома.

Фото Pixabay

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