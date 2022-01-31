28.29 / 28.59 31.56 / 32.01
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Зупинити кровотечу не вдалося: під Києвом чоловік помер через розбиту банку з огірками

17:47 31 січня 2022
Розбита банка

У Білій Церкві під Києвом 42-річний чоловік загинув від втрати крові, не зумівши самотужки надати собі медичну допомогу.

Як повідомили в поліції Київської області, 29 січня близько 13:00 медики повідомили правоохоронців про те, що місцева мешканка виявила в квартирі мертвого сусіда.

За попередніми даними, чоловік відбивав м'ясо кухонним молотком. Поруч знаходилась скляна банка з огірками, яка впала і пошкодила йому вену.

За фактом смерті чоловіка слідчі Білоцерківського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на кухні часто стаються трагедії і з дітьми — нещодавно в селі Зоря під Дніпром 4-річний хлопчик з необережності спіткнувся об 6-літрову миску з окропом й отримав серйозні опіки ніг. Наступного дня хлопчик помер вдома.

Фото Pixabay

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.