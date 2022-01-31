Під Запоріжжям нелюди вбили дитину та залили її тіло бетоном, а ще одну жертву втопили у річці
У Запорізькій області повідомили про підозру двом зловмисникам, які вчинили подвійне вбивство — 11-річного хлопчика та 48-річної жінки.
Як повідомили у Департаменті карного розшуку, і жінка, і дитина зникли у вересні 2021 року.
До цього хлопчик часто тікав із дому, але завжди повертався, проте востаннє він потрапив до рук нелюдів — його закрили у підвалі, тримали та били. Коли ж він помер, тіло закопали і залили бетоном у підвалі.
Жінку спіткала інша доля — її викрали і до смерті побили, особисті речі та одяг спалили, а тіло із прив'язаними шлакоблоками викинули у річку.
Зловмисникам вже повідомили про підозру у умисному вбивстві та викраденні людини.
Нагадаємо, учень 5-го класу школи-інтернату села Терпіння Мелітопольського району Максим Самофалов зник ще 29 серпня — після обіду він пішов із дому на вулиці Зеленій у селищі міського типу Якимівка. Весь цей час хлопчик перебував у розшуку, як безвісти зниклий. До його пошуків залучили бійців Національної гвардії та кінологів. У мережі висунули версію, що могло бути мотивом убивства дитини.
Оперативне фото поліції204
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