Хотіла освідчитися: у Києві гола дівчина бігала вулицею за чоловіком

Ранок неділі, 30 січня, розпочався для мешканців житлового масиву Троєщина не зовсім звичайно: в одному з дворів повністю оголена дівчина бігала вулицею за чоловіком і намагалася освідчитися йому у коханні.

Відео інциденту розмістив один із місцевих пабліків.

Інцидент, за інформацією видання «Надзвичайні новини», стався на проспекті Маяковського.

За даними журналістів, чоловік і дівчина живуть у сусідніх будинках і перебувають у стосунках. Але через часті скандали пари сусідам часто доводиться викликати поліцію.

Дівчині нібито 35 років, її батьки — медики. Її обранцю — на п'ять років більше, і він нібито займається не зовсім легальним бізнесом.

Чим було викликано інцидент, можливо, з'ясувала патрульна поліція, яку викликали мешканці будинку.

Нагадаємо, у травні 2021 року вулицями Слов'янська Донецької області гуляла повністю оголена жінка. Прогулянку пані у костюмі Єви перервали патрульні поліцейські. Її змусили надіти куртку і вирушити додому.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter