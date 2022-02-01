Вимагали 39 тисяч доларів вигаданого «боргу»: під Полтавою затримали двох депутатів

На Полтавщині затримали двох депутатів, які вимагали 39 тисяч доларів за вигаданий борг. Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.



За її словами, співробітники СБУ затримали голову фракції «Довіра» у Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської райради.

«Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати зажадали з погрозами застосувати силу від громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США на розрахунок за, м'яко кажучи, підозрілі боргові зобов'язання», — написала генпрокурорка.

Депутатів було затримано після отримання коштів. Наразі тривають невідкладні слідчі дії та обшуки.

За даними «РБК-Україна», йдеться про Олега Діденка та його брата.



Нагадаємо, днями у Києві впіймали на хабарі народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних. Генпрокурорка підписала нардепу підозру.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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