Померла на місці: під Одесою дівчина випала з вікна квартири

Увечері у понеділок, 31 січня, на 7 км Овідіопольської дороги під Одесою сталася трагедія. З вікна багатоповерхівки ЖК «Артвіль» випала дівчина та загинула.

Про це повідомили очевидці та опублікували відео.

Відомо, що дівчина винаймала квартиру у цьому будинку. Імовірно, вона вчинила суїцид.

Співробітники поліції встановлюють усі обставини трагедії.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію у Києві — з балкона 9 поверху випала 60-річна пенсіонерка. Жінка загинула на місті.

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