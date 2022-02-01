Померла на місці: під Одесою дівчина випала з вікна квартири
Увечері у понеділок, 31 січня, на 7 км Овідіопольської дороги під Одесою сталася трагедія. З вікна багатоповерхівки ЖК «Артвіль» випала дівчина та загинула.
Про це повідомили очевидці та опублікували відео.
Відомо, що дівчина винаймала квартиру у цьому будинку. Імовірно, вона вчинила суїцид.
Співробітники поліції встановлюють усі обставини трагедії.
Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію у Києві — з балкона 9 поверху випала 60-річна пенсіонерка. Жінка загинула на місті.206
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