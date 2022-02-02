Колеса розлетілися у боки: під Харковом таксі з пасажирами зірвалося з мосту

На Харківщині таксі з пасажирами злетіло з мосту і перекинулося — постраждали водій та двоє пасажирів.

У ГУНП у Харківській області уточнили, що ДТП сталася у селі Нова Іванівка Лозівського району незадовго до півночі 1 лютого.

«Співробітники поліції встановили, що 45-річний водій автомобіля Volkswagen, мешканець Дергачівського району, працює у службі таксі Харкова. 1 лютого він вирушив на виклик компанії із трьох чоловіків та однієї жінки. Вони прямували з Харкова до Добровілья Лозівського району», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції Харківщини

Проте до місця призначення таксі не доїхало — на вулиці Центральній у селі Нова Іванівка водій не вибрав безпечну швидкість руху та вилетів з мосту. Автомобіль перекинувся. На фото видно, що у автівки відлетіли колеса.

Фото поліції Харківщини

Фото поліції Харківщини

Постраждали троє чоловіків — 45-річний водій та пасажири 42 та 62 років. Вони з травмами різного ступеня важкості доставлені до районної лікарні.

Нагадаємо, що у ДТП на окружній дорозі Харкова загинули троє дорослих. Двоє з них — батьки маленьких дітей, які також їхали в машині та постраждали у дорожньо-транспортній пригоді. Вони залишилися сиротами. Ще один загиблий — винуватець ДТП, який виїхав на зустрічну смугу руху. Чоловіка раніше тричі зупиняли п'яним за кермом, він залучався до адмінвідповідальності за порушення швидкісного режиму, за ДТП та водіння без документів.

Фото поліції Харківської області

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