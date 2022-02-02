28.25 / 28.50 31.72 / 32.14
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Колеса розлетілися у боки: під Харковом таксі з пасажирами зірвалося з мосту

11:23 2 лютого 2022
Машина без коліс

На Харківщині таксі з пасажирами злетіло з мосту і перекинулося — постраждали водій та двоє пасажирів.

У ГУНП у Харківській області уточнили, що ДТП сталася у селі Нова Іванівка Лозівського району незадовго до півночі 1 лютого.

«Співробітники поліції встановили, що 45-річний водій автомобіля Volkswagen, мешканець Дергачівського району, працює у службі таксі Харкова. 1 лютого він вирушив на виклик компанії із трьох чоловіків та однієї жінки. Вони прямували з Харкова до Добровілья Лозівського району», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції Харківщини

Проте до місця призначення таксі не доїхало — на вулиці Центральній у селі Нова Іванівка водій не вибрав безпечну швидкість руху та вилетів з мосту. Автомобіль перекинувся. На фото видно, що у автівки відлетіли колеса.

Фото поліції Харківщини

Фото поліції Харківщини

Постраждали троє чоловіків — 45-річний водій та пасажири 42 та 62 років. Вони з травмами різного ступеня важкості доставлені до районної лікарні.

Нагадаємо, що у ДТП на окружній дорозі Харкова загинули троє дорослих. Двоє з них — батьки маленьких дітей, які також їхали в машині та постраждали у дорожньо-транспортній пригоді. Вони залишилися сиротами. Ще один загиблий — винуватець ДТП, який виїхав на зустрічну смугу руху. Чоловіка раніше тричі зупиняли п'яним за кермом, він залучався до адмінвідповідальності за порушення швидкісного режиму, за ДТП та водіння без документів.

Фото поліції Харківської області

213

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електрика

«Золота» електрика: тариф для населення може зрости майже на 30 відсотків вже з 1 квітня

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Керол Міддлтон

Мати Кейт Міддлтон відзначила 67-річчя, опублікувавши фото зі своїми дітьми 33-річної давності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.