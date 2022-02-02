Поліція спіймала «родича» Монастирського, який продавав посаду у МВС за 60 тисяч доларів

Правоохоронці затримали чоловіка, який пропонував за 60 тисяч доларів організувати працевлаштування в МВС, видаючи себе за родича голови відомства Дениса Монастирського.

В Офісі генпрокурора додали, що на підтвердження своїх «сімейних зв'язків» чоловік пропонував купувати у нього оперативні талони МВС для автомобілів, що залишилися у Криму після окупації.

«У серпні 2021 року фігурант запропонував знайомому посаду керівника одного із Департаментів МВС України за 60 тисяч доларів. Під час неодноразових зустрічей чоловік казав, що йому спочатку потрібні 10 тисяч доларів, які нібито він мав передати до кадрового підрозділу відомства для початку процедури працевлаштування», — йдеться у повідомленні.

Фото Нацполіції України

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що «родич Монастирського» — 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році набув російського громадянства. Приватний підприємець, який займається продажем тварин, живе у Криму, але час від часу буває у справах у Києві та «займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів».

Наразі йому готуються повідомити про підозру.

Раніше подібну угоду намагалася здійснити 64-річна мешканка Києва, колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради — вона з подільником за 600 тисяч доларів пропонувала «купити» високу посаду в Миколаївській ОДА.

Фото Офісу генпрокурора

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter