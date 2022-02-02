У Сумах виявили схованку з мільйонами гривень: стало відомо, чиї вони

Правоохоронці затримали старшого державного інспектора відділу держнагляду в Сумській області, який вимагав гроші у автоперевізника, а також вилучили 3,5 млн. гривень, які можуть бути «чорною касою» посадових осіб Держслужби з безпеки на транспорті.

Як повідомили у ДБР, інспектор почав шантажувати місцевого підприємця, який займався вантажними перевезеннями на Сумщині. Він погрожував перевізнику створенням штучних проблем та притягненням до адміністративної відповідальності, якщо комерсант не платитиме регулярну «данину». Чиновник, який залучив посередника, отримав від підприємця 30 тис. грн. неправомірної вигоди.

«28 січня 2022 року під час чергової оплати відкупних правоохоронці затримали державного інспектора „на гарячому“. Під час обшуку за місцем проживання посередника працівники ДБР виявили майже 3,5 млн. гривень, частина з них зберігалась у доларовому еквіваленті. За версією слідства — це так звана „чорна каса“ зловмисників», — йдеться у повідомленні.

Інспектору повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), санкція статті — позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

У Держбюро розслідувань додали, що у 2017 році правоохоронці вже затримували цього чиновника, коли він організував безперешкодний пропуск перевантажених автомобілів, отримавши як хабар талони на 150 літрів дизельного палива. Тоді суд першої інстанції визнав його винним, але посадовець розпочав оскарження рішення.

Апеляційний суд направив справу на новий розгляд, проте посадовця вдруге визнали винним, а він вкотре оскаржив рішення. Наразі справа розглядається в апеляційному суді.

Нагадаємо, що днями на Полтавщині затримали двох депутатів, які вимагали 39 тисяч доларів неіснуючого боргу. Співробітники СБУ затримали голову фракції «Довіра» у Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської райради.

Фото із сайту ГБР

831

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter