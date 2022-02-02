Стрілянина з автомата у центрі Києва: поранено чоловіка
У середу, 2 лютого, у центрі Києва стався інцидент зі стріляниною.
Як повідомляє PavlovskyNews, стріляли на вулиці Володимирській біля обмінника.
Активісти стверджують, що за адресою Володимирська, 27, знаходиться обмінник криптовалюти. За їхньою інформацією, в обміннику проходить значна частина незаконних транзакцій: наркотрафік та фінансування озброєних угруповань «ЛДНР».
Стверджується, що стріляли у ветерана війни Олексія Середюка.
Журналістам «Сегодня» підтвердили факт стрілянини та поранення людини.
Нагадаємо, що тижнем раніше на Володимирській вже лунали постріли — озброєні люди з автоматами напали на активістів громадської організації «Український стяг».
Фото — скріншот282
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter