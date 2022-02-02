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Події

Стрілянина з автомата у центрі Києва: поранено чоловіка

15:50 2 лютого 2022
Стрільба у Києві

У середу, 2 лютого, у центрі Києва стався інцидент зі стріляниною.

Як повідомляє PavlovskyNews, стріляли на вулиці Володимирській біля обмінника.

Активісти стверджують, що за адресою Володимирська, 27, знаходиться обмінник криптовалюти. За їхньою інформацією, в обміннику проходить значна частина незаконних транзакцій: наркотрафік та фінансування озброєних угруповань «ЛДНР».

Стверджується, що стріляли у ветерана війни Олексія Середюка.

 

Журналістам «Сегодня» підтвердили факт стрілянини та поранення людини.

 

Нагадаємо, що тижнем раніше на Володимирській вже лунали постріли — озброєні люди з автоматами напали на активістів громадської організації «Український стяг».

Фото — скріншот

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