Стало погано за кермом: у Мелітополі водій маршрутки помер під час рейсу

У середу, 2 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) за кермом помер водій маршрутного таксі — 65-річний чоловік.

Як повідомляє «РІА Мелітополь», це сталося у центрі міста на зупинці громадського транспорту, що на вулиці Героїв України. Очевидці стверджують, що чоловікові раптово стало погано із серцем. Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати водія, але це їм не вдалося.

У поліції із цього приводу заявили, що тіло померлого спрямують на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство» із додатковою кваліфікацією «природна смерть») Кримінального кодексу України.

Видання також наводить слова керівника транспортного підприємства, на якому працював померлий. Директор компанії стверджує, що його співробітник працював трохи менше за місяць і на здоров'я ніколи не скаржився. Він не виключив, що раптову смерть чоловіка міг спровокувати інцидент з велосипедистом, який не пропустив маршрутку при повороті на світлофорі і зачепив колесом бампер. Керівник компанії не виключив, що у водія з велосипедистом сталася гостра словесна суперечка…

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі 17-річний юнак врятував пасажирів маршрутки, водію якої раптово стало погано за кермом. Він встиг вивернути кермо автобуса, який вже виїхав на «зустрічку» і міг зіткнутися з автівками на жвавому проспекті.

Фото https://ria-m.tv

178

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter