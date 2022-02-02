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Події

У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: є загиблий та постраждалі

19:57 2 лютого 2022
На місці займання

Після трагедії в чотириповерховому житловому будинку у Запоріжжі аналогічна надзвичайна подія трапилася у Кропивницькому — там під час проведення робіт газовою службою в одній з квартир в будинку по вулиці Попова, 24 стався вибух газу.

Місцеві жителі були наполохані вибухом

Власник квартири загинув під завалами, також постраждали двоє дітей (дівчатка 8 і 13 років) і працівник газової служби.

Тіло чоловіка вже винесли з будинку.

За даними місцевих видань, евакуйованих жителів будинку планується відселити в готель.

Нагадаємо, у понеділок, 31 січня, кількість жертв вибуху у Запоріжжі збільшилася — у міській лікарні екстреної та швидкої допомоги Запоріжжя померла 35-річна жінка, яка перебувала у квартирі, де вибухнув газ. Вона була в епіцентрі вибуху, і отримала понад 80% опіків.

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