Раптово зупинилося серце: на Рівненщині померла учениця 4 класу

На Рівненщині під час навчального процесу раптово померла учениця 4 класу середньої школи імені Катерини Хомич Висоцької сільської ради Ганна Федорова.

Про це у Facebook написала спеціаліст сектору освіти, молоді та спорту Висоцької місцевої громади Світлана Постоєва.

Згодом вона уточнила, що у дитини зупинилося серце.

У Ганни залишилася сестра-близнючка Катерина.

Подібні випадки в Україні, на жаль, не поодинокі. Так, минулої осені на уроці фізкультури зупинилося серце у 14-річного школяра у Запоріжжі, а у 2011 році трагедія сталася на уроці у чернівецькій школі.

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