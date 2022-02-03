В Одесі росіянин зарізав двох людей на очах у дитини біля дитсадка: суд виніс вирок

В Одесі Суворовський районний суд засудив до 10 років ув'язнення уродженця Узбекистану, який зарізав двох людей прямо біля дитячого садка, на очах у неповнолітнього. Інформацію про це розміщено у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обвинувачуваний є громадянином РФ, що співмешкає з одеситкою-працівницею дитячого садка. Саме до неї він прямував у фатальний день 25 серпня 2020 року. Дорогою, у дворі багатоповерхового житлового будинку на проспекті Добровольського, він посварився з двома незнайомими чоловіками, якоїсь миті вихопив з рюкзака ніж і завдав опонентам по кілька ударів. Вони виявилися смертельними.

Вбивство було скоєне навпроти згаданого дитсадка, причому його свідком став підліток, який сидів на дереві поряд із місцем злочину. На суді обвинувачений заявив, що бачив хлопчика, але був надто злим, щоб зупинитися.

Суд визнав затриманого винним у умисному вбивстві і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років.

Нагадаємо, напередодні кривава різанина сталася у Білій Церкві під Києвом — вона закінчилася загибеллю 28-річного чоловіка. Його вбивцею став 51-річний товариш по чарці, повідомили в поліції Київської області.

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