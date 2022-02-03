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Події

Бив молотком та ножем: вбивці подружньої пари з Волині обрали запобіжний захід

10:00 3 лютого 2022
Поліція та затриманий

Чоловіка, який убив у Василькові подружню пару, вивіз їхні тіла та кинув у фургоні неподалік центру міста, відправили під варту — таке рішення ухвалив суд.

Як повідомляють у Київській обласній прокуратурі, чоловікові інкримінують статтю 115 Кримінального кодексу України — «Умисне вбивство».

Слідство встановило, що 29 січня 2022 року подружжя з Волинської області приїхало до Василькова і привезло на підприємство дерев'яні дошки на замовлення. Чоловіки посварилися через несвоєчасну оплату попереднього замовлення.

Мешканець Василькова молотком від деревообробної машини п'ять разів ударив приїжджого по голові, від чого постраждалий помер. Після цього він узяв ножа, підійшов до машини, в якій сиділа жінка, і завдав їй сім колото-різаних ран. Вона також померла.

У прокуратурі додали, що санкція інкримінованої затриманій статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Після затримання мебляр заявив, що сварка почалася через неоплачене ним попереднє замовлення. Він заборгував волинянам шість тисяч гривень.

Фото ГУНП у Київській області

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