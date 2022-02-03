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Події

Хотів переконатися у смерті начальника: під Одесою чоловік розкопав могилу колишнього боса — суд виніс вирок

11:28 3 лютого 2022
Лопата

На Одещині суд виніс вирок у справі жителя Білгород-Дністровського району, який розкопав могилу начальника, щоб упевнитися у його смерті.

Саратський райсуд Одеської області засудив чоловіка до позбавлення волі строком на 3 роки та 6 місяців з випробувальним терміном на 1 рік та 6 місяців.

У рішенні суду повідомляється, що осквернення могили на цвинтарі у Татарбунарах сталося у серпні 2020 року пізно ввечері. Він розрив могилу за допомогою штикової лопати та розбив кришку труни.

Чоловік пояснив, що працював за наймом у людини, яка загинула у липні 2020 року. Він розкопав могилу, розбив кришку і переконався, що в труні його колишній роботодавець. Потім він закрив труну, але залишив біля голови померлого рукавички, в яких працював. Обвинувачений визнав, що вчинив злочин та приніс моральні страждання рідним покійного.

Те, що з могилою щось не те, помітила мати загиблого — вона розповіла охороні цвинтаря про розкидану землю та перевернені вінки. Жінка повідомила у поліцію, після чого могилу розкопали і зафіксували факт вандалізму.

Суд узяв до відома, що обвинувачений повністю визнав провину і покаявся, і що на нього ніколи не скаржилися. Його злочин не вважали за тяжкий. А ось відшкодувати витрати на ексгумацію зобов'язали — чоловік повинен заплатити державі 16 935 гривень.

Нагадаємо, що роком раніше у Львові невідомі осквернили могилу радянського розвідника Миколи Кузнєцова — поліція виявила підкоп.

А на Полтавщині вандали пошкодили меморіальний комплекс на місці поховання Хана Кубрата — його вважають засновником та першим правителем племінної конфедерації, відомою за візантійськими джерелами VIII—IX ст. як Велика Болгарія.

Фото Pixabay

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