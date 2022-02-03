У передсмертній записці просив вибачення у рідних: стали відомі подробиці загибелі підлітка у СІЗО Харкова

У СІЗО Харкова повісився 17-річний юнак, якому інкримінували пограбування, крадіжку та шахрайство.

Як повідомляє видання Newsroom, тіло хлопця виявили під час ранкового обходу інспектори ізолятора — він повісився на простирадлі, закріпивши його на решітці.

За словами спікера обласної прокуратури Дмитра Чубенка, юнак залишив передсмертну записку, в якій вибачався перед рідними. НП сталася у камері, де окрім самогубця перебували ще двоє — юнаки 17 та 16 років.

Судмедексперти не виявили на тілі загиблого тілесних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть. Наразі йдеться про суїцид, проте тіло хлопця все ж таки направили на розтин.

Про юнака відомо, що він родом із Лозової. Влітку 2020 року Лозівський районний суд визнав його винним у скоєнні крадіжки та визначив випробувальний термін у два роки. Проте протягом цього часу він знову вчинив кримінальні правопорушення — його звинувачували у пограбуванні, крадіжці та шахрайстві. У СІЗО хлопець перебував із 29 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що минулого року у СІЗО наклав на себе руки чоловік, якого затримали за підозрою у згвалтуванні та вбивстві 7-річної Маші Борисової — 62-річний мешканець села Щасливе повісився на тюремному вікні.

Фото Pixabay

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