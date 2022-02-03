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Події

Нардепа Кузьміних, який попався на хабарі, оголосили у розшук

15:14 3 лютого 2022
Кузьміних

Народного депутата від «Слуги народу» Сергія Кузьміних, якого впіймали на хабарі, оголосили у розшук. Про це повідомили у НАБУ.

«3 лютого 2022 року НАБУ оголосило у розшук народного депутата України, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Рішення ухвалене через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, приховування від детективів НАБУ», — йдеться у повідомленні.

В бюро додали, що повідомлення про підозру направлено за місцем роботи нардепа — до Верховної Ради України, а також за відомими місцями проживання та реєстрації.

Хоча підозрюваному повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував.

31 січня адвокатка Кузьміних повідомила телефоном слідству, що депутат перебуває у закладі охорони здоров'я й на виклик не прибуде. Вона відмовилася назвати лікарню, де нібито перебуває її підзахисний.

В Бюро назвали такі дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого перебування приховуванням від органів досудового розслідування. Це і стало підставою для оголошення його у розшук.

Нагадаємо, Кузьміних упіймали «на гарячому» 28 січня 2022 року. 31 січня генпрокурорка підписала йому повідомлення про підозру.

У провладній фракції назвали інцидент з Кузьміних шоком, але додали, що якщо він винен, то має відповідати та покривати його не будуть.

Фото https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/

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