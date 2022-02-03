28.14 / 28.37 31.71 / 32.10
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Не долікували: пенсіонер загинув у лікарні на Дніпропетровщині

15:37 3 лютого 2022
Шахта ліфту

У Кам'янському на Дніпропетровщині загинув 86-річний місцевий житель. Трагедія сталася 3 лютого у міській лікарні, де лікувався чоловік, повідомили у поліції.

Відомо, що він упав з висоти четвертого поверху в шахту ліфта та загинув.

Поліція встановлює всі обставини смерті.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог законодавства про охорону праці».

Раніше в Сумах через обрив ліфта загинуло немовля.

А у Львові падіння в шахту ліфта закінчилося для жінки більш-менш вдало — вона залишилася живою, тільки зламала руку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

газ

Тарифи за розподіл газу перерахують: від чого залежатиме сума у платіжках

Лука Затравкін

«Живу приємним та комфортним життям»: Лука Затравкін, що важить понад 200 кг, погладшав ще на півцентнера

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

У Норвегії заборонили розводити бульдогів та спанієлів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.