Не долікували: пенсіонер загинув у лікарні на Дніпропетровщині

У Кам'янському на Дніпропетровщині загинув 86-річний місцевий житель. Трагедія сталася 3 лютого у міській лікарні, де лікувався чоловік, повідомили у поліції.

Відомо, що він упав з висоти четвертого поверху в шахту ліфта та загинув.

Поліція встановлює всі обставини смерті.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення вимог законодавства про охорону праці».

Раніше в Сумах через обрив ліфта загинуло немовля.

А у Львові падіння в шахту ліфта закінчилося для жінки більш-менш вдало — вона залишилася живою, тільки зламала руку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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