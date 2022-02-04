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Події

Забив до смерті і закопав на дачній ділянці: на Донеччині судитимуть вбивцю трирічної дитини-інваліда

10:41 4 лютого 2022
Кулак

У Кураховому Донецької області чоловік до смерті побив трирічну дитину, яка з народження не могла самостійно рухатися, поклав її тіло у сумку і закопав за два кілометри від будинку.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, трагедія сталася у січні 2022 року. Чоловік, який перебував вдома зі своєю громадянською дружиною та трьома неповнолітніми дітьми, намагався змусити ходити трирічного хлопчика. Малюк, у якого з народження були проблеми, почав плакати.

Чоловік побив його — від отриманих травм дитина померла. Пізніше експертиза встановила, що причиною смерті стала травма голови, після якої стався крововилив у мозок.

Вранці чоловік поклав тіло хлопчика у сумку та відніс на територію садового товариства, де й закопав. Про зникнення онука у поліцію повідомила його бабуся. Невдовзі чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство малолітньої дитини).

Раніше у Запорізькій області про підозру повідомили двом чоловікам, які закрили у підвалі 11-річного хлопчика та били його. Коли школяр помер, його тіло закопали та залили бетоном прямо у підвалі. Ексклюзивний матеріал про цей жахливий випадок «Можливо, став свідком злочину: у соцмережах озвучили мотив убивства 11-річного Максима із Запорізької області» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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