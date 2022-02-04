Сценарії вигадувала сама: на Миколаївщині мати знімала порно зі своїми малолітніми доньками

В Офісі генпрокурора, де раніше повідомляли про початок розслідування у 20 кримінальних провадженнях, що стосуються сексуальної експлуатації неповнолітніх, розповіли про мешканку Миколаївщини, яка займалася виготовленням порнографічної продукції за участю своїх малолітніх дітей.

Як повідомляють в ОГ, інформацію про поширення фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участю дівчаток українські правоохоронці отримали від своїх колег.

«У рамках розпочатого кримінального провадження було встановлено, що до виготовлення контенту причетна мешканка Миколаївської області, яка використала для зйомок своїх дітей 9 та 11 років. Жінка діяла спільно зі своєю 17-річною знайомою. Вони вигадували сценарії сексуальних сцен та змушували дітей брати участь у зйомках. Відеофайли порнографічного характеру поширювалися через Інтернет за гроші», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Їм інкримінують ч. 4 ст. 301−1 КК України.

Раніше у Деснянському районі Києва затримали 34-річну жінку та її спільника, які знімали та продавали у мережі дитяче порно, зняте за участю дітей горе-матері.

Фото із сайту Офісу генпрокурора

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