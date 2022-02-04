В окупованій Ялті вагітну довели до самогубства через стосунки з громадянином України
В окупованій Ялті розслідують випадок доведення до самогубства вагітної кримчанки. 35-річна Діна готувалася зареєструвати шлюб із громадянином України, пара вже чекала появи на світ дитини, але ці стосунки не знайшли розуміння у майбутньої тещі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Встановлено, що майбутнє подружжя жило окремо від матері Діни, але теща знаходила способи донести, що незадоволена вибором дочки. Пенсіонерка постійно ображала доньку та майбутнього зятя-українця. Одне з таких повідомлень із грубостями від матері вагітна отримала у день смерті.
У поліції чоловік пояснював, що знайшов мертвою наречену, коли повернувся додому з роботи. Вагітна жінка порізала собі вени. Буде перевірено версію про доведення до суїциду.
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Фото архів pixabay.com62
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