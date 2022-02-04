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Події

Під Житомиром ліквідували «фабрику російських фейків»: допомагали агресору очорняти Україну

20:35 4 лютого 2022
співробітник СБУ

П'ятниця, 4 лютого, виявилася багатою на повідомлення про дії агресора щодо створення негативного образу нашої країни. Так, крім «новини» про «радіоактивну саморобну бомбу Нацкорпусу», у Житомирській області виявлено цілу «фабрику» фейкових акаунтів, яка використовувалася для підготовки російських інформаційних диверсій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією правоохоронців, там була нейтралізована кібергрупа, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення з Росії. Через ці акаунти поширювався деструктивний антиукраїнський контент та фейки.

За даними слідства, до «фабрики фейків» причетні двоє мешканців Житомирської області, які за допомогою спеціальної програми масово реєстрували липові акаунти в соціальних мережах. Програма дозволяла створювати сторінки без сервісів мобільного зв'язку.

На цих акаунтах розганялася дезінформація та провокаційні матеріали.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили:

  • комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням для автоматизації масового створення акаунтів;
  • засоби зв'язку та інші докази.

У рамках кримінальної справи за статтями «державна зрада» та «порушення недоторканності приватного життя» триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі (ДПС) спростували черговий російський фейк із приводу виїзду за межі країни молодих чоловіків.

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