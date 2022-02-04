Обіцяють 100 тисяч грн за інформацію: у Дніпрі зухвало пограбували відділення ПриватБанку

Увечері 4 лютого у місті Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. Служба безпеки фінустанови готова виплатити 100 тисяч гривень за інформацію про грабіжника, якщо дані допоможуть розслідуванню. Про це повідомляє РБК-Україна.

Інцидент трапився о 17:15 у відділення банку на вулиці Будівельників. Під виглядом клієнта до банку зайшов чоловік у сірій куртці, голову він прикрив каптуром, а обличчя приховував маскою. «Клієнт» завів розмову зі співробітницею банку, а потім погрозами змусив повести його до каси та віддати готівку. У банку не впевнені, що з рюкзака чоловік дістав справжню зброю, а тому поки що оперують формулюванням «предмет, схожий на пістолет».

Фото dnepr.express

Виконуючи вимоги грабіжника, касир склала у пакет залишки денної виручки. У банку кажуть, що сума була незначною. А тим часом співробітниця банку натиснула «тривожну кнопку» та викликала охорону. Грабіжник втік, почувши сирену.

Фото dnepr.express

Нагадаємо, у Києві за схожим сценарієм пограбували відділення банку в Оболонському районі. У той раз підозрювану вдалося затримати.

Фото 2gis.ua

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