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Події

Відлетіли на кілька метрів: у Нікополі під Дніпром таксист на швидкості збив матір з дитиною

12:33 5 лютого 2022
дорога

У місті Нікополі на Дніпропетровщині таксист збив на переході сім'ю. Жінка з дитиною переходила вулицю, не відстежуючи реакцію водіїв, за що й поплатилися. Відео з моментом ДТП опублікувала організація «Прихист».

Аварія трапилася близько 8 години ранку, на вулиці було досить світло, а тому що завадило водієві побачити людей на «зебрі», належить з'ясувати поліції.

Відео з моментом ДТП (з 0.17)

Після того, як жінка з дитиною були збиті автомобілем, постраждалих було відкинуто на кілька метрів. Сім'я впала на проїзжу частину, де й лежали, поки їх не забрала «швидка». Дитина не отримала серйозних травм, а у жінки діагностували перелом ключиці.

Патрульна поліція Дніпропетровської області визнає, що часто стикається з проблемою недотримання водіями швидкісного режиму. Складено майже 17 тис. протоколів про перевищення дозволеної швидкості на 20 км/годину, а у двох тисячах випадків водії ганяли дорогами на швидкості на 50 км/годину вище дозволеної.

Нагадаємо, синоптики попереджали водіїв, що найближчими днями на дорогах усіх областей, окрім півдня, збережеться сильна ожеледиця, тому до вибору швидкісного режиму слід поставитися дуже уважно.

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