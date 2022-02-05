Відлетіли на кілька метрів: у Нікополі під Дніпром таксист на швидкості збив матір з дитиною

У місті Нікополі на Дніпропетровщині таксист збив на переході сім'ю. Жінка з дитиною переходила вулицю, не відстежуючи реакцію водіїв, за що й поплатилися. Відео з моментом ДТП опублікувала організація «Прихист».

Аварія трапилася близько 8 години ранку, на вулиці було досить світло, а тому що завадило водієві побачити людей на «зебрі», належить з'ясувати поліції.

Відео з моментом ДТП (з 0.17)

Після того, як жінка з дитиною були збиті автомобілем, постраждалих було відкинуто на кілька метрів. Сім'я впала на проїзжу частину, де й лежали, поки їх не забрала «швидка». Дитина не отримала серйозних травм, а у жінки діагностували перелом ключиці.

Патрульна поліція Дніпропетровської області визнає, що часто стикається з проблемою недотримання водіями швидкісного режиму. Складено майже 17 тис. протоколів про перевищення дозволеної швидкості на 20 км/годину, а у двох тисячах випадків водії ганяли дорогами на швидкості на 50 км/годину вище дозволеної.

Нагадаємо, синоптики попереджали водіїв, що найближчими днями на дорогах усіх областей, окрім півдня, збережеться сильна ожеледиця, тому до вибору швидкісного режиму слід поставитися дуже уважно.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter