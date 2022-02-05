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Біля двору виявили ніж зі слідами крові: під Херсоном жінка зарізала свого співмешканця

15:36 5 лютого 2022
Біля двору виявили ніж зі слідами крові: під Херсоном жінка зарізала свого співмешканця.

На Херсонщині винесли вирок жінці, яка зарізала свого співмешканця — вона отримала 7 років та 2 місяці позбавлення волі.

Як повідомили в поліції Херсонської області, вбивство сталося на території Сосновської територіальної громади минулого літа. Про те, що сталося, в поліцію повідомив брат загиблого, а правоохоронці під час огляду тіла встановили, що чоловік був убитий. До того ж, біля двору оперативники знайшли ніж зі слідами крові.

Сусіди повідомили, що напередодні увечері п'яна співмешканка загиблого говорила, що вдарила чоловіка ножем, але тоді її слова серйозно ніхто не сприйняв.

Після затримання підозрюваної виявилось, що вона вже мала судимість за вбивство сестри.

Нагадаємо, напередодні на Львівщині до довічного ув'язнення засудили чоловіка, який під час застілля зарізав свого сина та його приятеля.

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