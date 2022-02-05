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Дивом залишилися живі: під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей та двоє дорослих

16:58 5 лютого 2022
Дивом залишилися живі: під Запоріжжям чадним газом отруїлися четверо дітей та двоє дорослих

В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом — після трагедій на Одещині та Харківщині лихо прийшло в сім'ю жителів Якимівського району Запорізької області.

Як повідомили у прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у селі Переможне увечері 3 лютого виявили непритомним усіх шістьох мешканців приватного будинку по вулиці Садовій. Серед постраждалих було четверо дітей.

На щастя, всіх постраждалих встигли доставити до районної лікарні і зараз їхній стан оцінюється як середній тяжкості.

За попередніми даними, причиною НП стала несправність пічного опалення у будинку. Усі обставини будуть встановлені під час розслідування.

Нагадаємо, минулого року при отруєнні чадним газом сім'ї із трьох людей у Броварах під Києвом не вижив навіть кіт.

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