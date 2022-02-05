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Події

Авто зім’яло: під Вінницею в страшному ДТП загинув чоловік

18:06 5 лютого 2022
Авто зім'яло: під Вінницею в страшному ДТП загинув чоловік

На Вінничині рано вранці 5 лютого водій автомобіля «Рено Доккер» виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем МАН. Від отриманих травм 42-річний водій легковика загинув на місці події, повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Інцидент стався на ділянці автодороги Вінниця-Умань, поблизу села Красносілка.

Наслідки зіткнення

За кермом вантажівки перебував житель Львівської області, він не постраждав.

Поліція встановлює усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, кримінальне провадження відбувається за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого»).

Нагадаємо, днями у Києві військова вантажівка спровокувала велике ДТП, в якому постраждала дитина — дівчинка перебувала в салоні легковика Toyotа.

Фото vn.npu.gov.ua/

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