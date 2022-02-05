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Не поступився дорогою авто-леді: у Києві поліцейський автомобіль-фантом потрапив в аварію

21:45 5 лютого 2022
Не поступився дорогою авто-леді: у Києві поліцейський автомобіль-фантом потрапив в аварію

У Києві жінка на Lexus протаранила поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq. Інцидент стався 5 лютого на одній із транспортних розв'язок столиці.

Кросовер Lexus RX350 не поступився дорогою поліцейської Skoda Kodiaq і пошкодив лакофарбове покриття переднього бампера поліцейського авто.

Внаслідок ДТП постраждалих немає, повідомив голова Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Проблискові сигнали зовні і особливо спеціалізоване обладнання відеофіксації в салоні службового автомобіля не постраждало, тому він вибув з патрулювання лише на кілька годин.

Зазначимо, що чотири автомобілі «фантом» виїхали на патрулювання на українські дороги вранці 25 січня. Вони здатні фіксувати кілька об'єктів одночасно в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному, і зворотному. Система передає інформацію, після чого порушник отримує штраф за перевищення швидкості.

При цьому глава МВС Денис Монастирський запевняє, що поліцейські автомобілі «фантоми» виконують насамперед превентивну функцію.

Нагадаємо, з 15 лютого 2021 року на дорогах столиці з'являться ще й камери фіксації порушень правил дорожнього руху на смузі проїзду громадського транспорту.

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