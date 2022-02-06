27.99 / 28.24 31.90 / 32.35
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві з молотком напали на Верховну Раду

15:15 6 лютого 2022
люди

У неділю, 6 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно в адмінбудівлі Верховної Ради, повідомили у Нацполіції.

На місці НП правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував молоток та кинув їм у вікно.

Чоловік намагався втекти, але порушника затримали. Наразі з ним спілкуються слідчі.

Дії чоловіка кваліфіковані як хуліганство.

Нагадаємо, навесні минулого року від хуліганів постраждав фасад Офісу президента. Стіни будівлі були пописані, дверне скло розбите, а табличку біля входу спробували підпалити.

Фото https://www.npu.gov.ua/

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Українців попередили, що за світло з квітня доведеться платити дорожче на 30%

Українців попередили, що за світло з квітня доведеться платити дорожче на 30%

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.