У Києві з молотком напали на Верховну Раду

У неділю, 6 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно в адмінбудівлі Верховної Ради, повідомили у Нацполіції.

На місці НП правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував молоток та кинув їм у вікно.

Чоловік намагався втекти, але порушника затримали. Наразі з ним спілкуються слідчі.

Дії чоловіка кваліфіковані як хуліганство.

Нагадаємо, навесні минулого року від хуліганів постраждав фасад Офісу президента. Стіни будівлі були пописані, дверне скло розбите, а табличку біля входу спробували підпалити.

Фото https://www.npu.gov.ua/

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