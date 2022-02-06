У Києві з молотком напали на Верховну Раду
У неділю, 6 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно в адмінбудівлі Верховної Ради, повідомили у Нацполіції.
На місці НП правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував молоток та кинув їм у вікно.
Чоловік намагався втекти, але порушника затримали. Наразі з ним спілкуються слідчі.
Дії чоловіка кваліфіковані як хуліганство.
Нагадаємо, навесні минулого року від хуліганів постраждав фасад Офісу президента. Стіни будівлі були пописані, дверне скло розбите, а табличку біля входу спробували підпалити.
Фото https://www.npu.gov.ua/229
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