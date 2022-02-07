«Людина у червоному одязі»: ДБР оприлюднило нове відео у справі Трухіна

У Державному бюро розслідувань, яке активізувало слідчі дії у справі про ДТП за участю «слуги народу» Олександра Трухіна після появи у мережі відео з камери патрульного поліцейського, повідомили про «людину в одязі червоного кольору», яка знаходилася за кермом Audi A8.

У ГБР заявили, що вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. «Людину у червоному» за кермом зафіксувала й остання робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль. При цьому у Держбюро розслідувань додали, що аварія сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

«Було призначено низку експертиз, які б встановили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання — п'ята — триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь на запитання про особистість водія», — йдеться у повідомленні.

Також у ДБР додали, що після початку розслідування офіційно зверталися до поліції, щоб отримати всі матеріали, але «з невідомих причин ці матеріали не були надані».

Також на допит до слідчого ДБР викликали патрульного поліцейського, чия камера фіксувала події на місці ДТП за участю машини Трухіна, в тому числі й те, як «слуга народу» пропонував віддячити правоохоронцям, якщо йому дозволять «просто піти у ліс».

Фото із сайту ДБР

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