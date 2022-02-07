Справа Трухіна: що відомо про допит патрульного та нове відео від ДБР

Поліцейський Сергій Петрик, який був присутнім на місці ДТП за участю «слуги народу» Олександра Трухіна і побував на допиті у ДБР, після розмови зі слідчим не став говорити, про що його питали, посилаючись на таємницю слідства.

Відео спілкування з пресою у мережу виклав телеграм-канал Pavlovsky News. Поліцейського, зокрема, запитали, чи розповів би він про ДТП з народним депутатом України та про пропозицію хабара, якби не журналісти-розслідувачі. У відповідь Сергій Петрик сказав, що думав про цю історію, як про закриту, яка не потребує жодного розголосу. Його адвокат додав, що найближчим часом участь патрульного у слідчих діях не планується. Він також зазначив, що на місці ДТП було керівництво патрульного, тому питання про те, чому він не склав протокол, коли йому запропонували «винагороду» — не до поліцейського.

Патрульний також повторив, що відео здав за протоколом до IT-відділу. Говорить, що після інтерв'ю «УП» йому не загрожують. А на спілкування з журналістами, які зателефонували йому, погодився, оскільки вважав, що справа вже завершена.

Тим часом «Сегодня» з'ясувала, що за «чоловік у червоному» був за кермом автомобіля Трухіна, якого на дорозі зафіксували відеокамери. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що він — водій народного депутата України.

Раніше в ДБР оприлюднили кадри, заявивши, що «чоловік у червоному» був зафіксований за кермом у центрі Борисполя.

Тим часом колишній нардеп Ігор Мосійчук заявив, що «зв'язався із друзями у правоохоронних органах», які працюють у Бориспільському районі. Вони стверджують, що на відео немає кадрів з як мінімум чотирьох камер, які того дня працювали у Борисполі та на виїзд у бік Києва.

Раніше головна редакторка «Української правди» Сегвіль Мусаєва стверджувала, що керівництво МВС знало про відео, зняте патрульним поліцейським, і заявляла, що «слугу народу» Трухіна «покривають».

Фото Олександра Трухіна із соціальних мереж

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