Вбивство у торговому центрі у Полтаві: підозрюваний стверджує, що діяв у стані шоку

Житель Полтави, підозрюваний у тому, що 5 лютого влаштував поножовщину у торговому центрі та смертельно поранив одного з відвідувачів, на два місяці взято під варту. Підслідний визнав вину, повідомляє Суспільне.

Долю 63-річного полтавця, затриманого після поножовщини, вирішував Жовтневий райсуд Полтави. До 5 квітня підслідний залишиться під вартою. На суді чоловік пояснював, що перебував у шоковому стані у той момент, коли смертельно поранив одного з чоловіків у торговому центрі та вдарив ножем ще одного. Полтавець виправдовувався, що не збирався нікого вбивати.

Нагадаємо, у торговому центрі в Полтаві внаслідок конфлікту між трьома чоловіками одного забрали медики, другого затримали, третій помер від отриманих ран.

Фото poltava_shosho/Instagram

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