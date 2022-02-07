У Києві на вулиці скоєно напад на радника генерального прокурора України Зураба Адеішвілі. Про це повідомляє Obozrevatel. Нападників на чинивника зараз розшукують.

Побила Адеішвілі група невідомих, попередньо переконавшись, що не помилилися з об'єктом нападу. У радника спочатку запитали ім'я та прізвище, а потім накинулися з кулаками та криками «Отримуй за наш народ!». Агресивна група встигла втекти до того, як приїхала поліція.

Зураб Адеішвілі прибув до України з Грузії у 2012 році. На батьківщині Адеішивілі був міністром юстиції за часів президентства Міхеїла Саакашвілі, потім обіймав посаду генпрокурора Грузії. Наразі працює на громадських засадах радником генпрокурора України Ірини Венедиктової.

Фото wikipedia.org

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