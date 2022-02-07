«Забув удома паспорт»: обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних перенесли на вівторок

У Вищому антикорупційному суді не змогли обрати запобіжний захід народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних. Вже в залі суду з'ясувалося, що нардеп нібито забув удома паспорт, а тому вирішення подальшої долі нардепа було перенесено на вівторок, 8 лютого. Як повідомляє РБК-Україна, засідання призначено на 9.45, Кузьміних можуть призначити арешт із альтернативою застави 49 тисяч гривень.

Незважаючи на те, що нардепа підозрюють в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди та оголошували у розшук, підслідному не заважали просто піти додому. Коли вже біля самого виходу на шляху депутата з'явилася людина з камерою (можливо, один із прокурорів), нардеп просто відштовхнув оператора і вийшов на вулицю, а особи, що супроводжували Кузьміних, поспішили заявити про провокації.

Розслідування проти Кузьміних НАБУ веде з 28 січня. З того часу депутат кілька разів викликався на допит, але до слідчих так і не прийшов. 31 січня депутат був переведений у статус підозрюваних, а 3 лютого оголошений у розшук.

Народного депутата підозрюють в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. За даними слідства, представникам приватної компанії натякнули, що постачання медобладнання до лікарень Житомирської області необхідно попередньо погодити з народним депутатом. Парламентарій нібито пообіцяв компанії перемогу на тендері, але натомість захотів 30% від суми контракту.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter