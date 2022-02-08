Смерть братів мера Кривого Рогу: слідство закрило кримінальні провадження

Поліція закрила кримінальні провадження по фактах смерті братів загиблого міського голови Кривого Рога Костянтина Павлова — Андрія і Бориса. Про це Суспільному заявила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

За її словами, кримінальні провадження закриті на підставі статті 284 Кримінального кодексу України, а саме — у зв`язку з відсутністю подій кримінального характеру.

Нагадаємо, 48-річного міського голову Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня 2021 року в селі Вільне під Кривим Рогом. Поруч із тілом лежала зброя.

У жовтні загинув його брат Андрій Павлов — причиною стало отруєння алкоголем, а в листопаді — не стало ще одного брата, який звів рахунки з життям через важку хворобу.

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