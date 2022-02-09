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Вчителька схопила за руку і повалила на парту учня: поліція у Харкові відреагувала на відео із соцмереж

11:14 9 лютого 2022
Вчителька повалила школяра на парту

У Харкові поліція перевіряє відео, зняте нещодавно в одній із місцевих шкіл, на яких показано, як вчителька кричить на школяра, тягне його за руку і валить на парту.

Про це повідомив помічник начальника ГУНП у Харківській області В'ячеслав Марков, який виклав на своїй сторінці у соціальних мережах скріншот з відео. З його слів, відео виявили під час моніторингу соціальних мереж співробітники ювенальної превенції поліції Харківщини.

«На відео, як стверджує автор посту, в одному із середніх навчальних закладів Харкова вчителька тягне школяра за руку і кричить на нього. Дитина плаче, а інші учні коментують, що вчителька нібито душить дитину», — зазначив він.

Фото В'ячеслава Маркова

За словами офіцера поліції, цей інцидент трапився в одній із харківських шкіл 31 січня 2022 року.

За інформацією видання «В городе», автор відео стверджує, що його записали у школі № 77, а жінка у кадрі — вчителька англійської. На записі видно, що педагогиня обурилася поведінкою учня 9−10 років, схопила дитину за руку та відвела до іншого кінця класу. Вона відчитувала школяра, той намагався їй щось пояснити. Якоїсь миті вчителька повалила учня на парту.

Нагадаємо, що раніше скандал спалахнув в одній зі шкіл Луцька — учні стверджували, що вчителька знущається з школярів, а деяких учениць змусила роздягнутися до трусів.

А у Дніпрі школяр на уроці побив вчительку музики за зроблене йому зауваження. Донька постраждалої розповідала, що учень 6-го класу під час уроку грав у телефоні, їв горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лайкою. А коли вчителька забрала у нього гаджет, напав на неї.

Фото — скріншот

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