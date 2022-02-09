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Випадково поповнив чужий рахунок: українець поскаржився на телефонних шахраїв (фото)

12:54 9 лютого 2022
Випадково поповнив чужий рахунок: українець поскаржився на телефонних шахраїв (фото)

Колишній народний депутат Віктор Чумак мало не став жертвою телефонних шахраїв. Про те, що з ним сталося, чоловік розповів на Facebook з хештегом #янелох.

За його словами, на його телефон прийшло повідомлення про поповнення його рахунку на 255 гривень, а через деякий час вже з іншого номера зателефонували з проханням повернути помилково зараховані кошти.

«Буквально через хвилину з цього номеру (друге фото) дзвінок: „Я вам там випадково гроші на телефон кинув, поверніть“. І коли я подякував і відмовився, мене ще нецензурним словом обізвали», — повідомив політик.

В коментарях користувачі поділилися власним досвідом і порадили чоловікові наступного разу відсилати шахраїв одразу в поліцію.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про найпопулярніші схеми шахрайства в Україні, чільне місце серед яких займає саме телефонне.

Також читайте статтю «Через популярну службу доставки Justin у ветерана АТО викрали комп'ютерну техніку на 114 тисяч гривень».

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