Розстріл у Дніпрі: Рябчук розповів, що передувало трагедії, у ДБР озвучили три версії
Державне бюро розслідувань вивчає три версії резонансного розстрілу нацгвардійців у Дніпрі. Попередні висновки на засіданні комітету ВР із питань правоохоронної діяльності озвучив директор ДБР Олексій Сухачов.
За його словами, основною версією є скоєння злочину через нестатутні стосунки.
Читайте також: Розстріл у Дніпрі: Рябчук писав додому, що сподівається на появу нового комбата, який наведе дисципліну
Також розглядаються варіанти скоєння злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його знаходженням у фізіологічному афекті, а також скоєння злочину за дорученням іноземних спецслужб із метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку у країні.
Сам нацгвардієць на допиті, відео якого оприлюднили ЗМІ, заявив, що довгий час відчував агресивність і несправедливість, тому просто втомився терпіти.
Нагадаємо, комісія Міноборони вже підтвердила факти позастатутних відносин у частині, де служив Артемій Рябчук.734
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter