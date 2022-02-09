Жителька Рівного попросила суд не карати грабіжника, бо закохалася

У Рівному молодик вчинив грабіж, викравши з квартири ноутбук. Проте господарка комп'ютера під час розслідування кримінального провадження закохалася в крадія і на суді попросила не карати його за скоєний злочин. Про це повідомив ресурс zaxid.net.

Втім, як виявилося, жінка не була єдиною жертвою затриманого, адже через два тижні після крадіжки з її квартири Максим К. забрав у перехожого мобільний, який згодом здав у ломбард.

До того ж підсудний вже мав судимість за крадіжки. Зважаючи на попередній кримінальний досвід чоловіка, суддя Рівненського міськсуду Сергій Наумов вирішив присудити йому один рік та місяць обмеження волі, які той має відбути у виправному центрі неподалік місця проживання.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали гвалтівника, який ще й викрав з квартири своєї жертви… пачку майонезу.

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