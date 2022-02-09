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Події

Смерть на виробництві: у Києві 9-тонний верстат розчавив робітника (фото)

16:44 9 лютого 2022
Рятувальники

У Києві на території комунального підприємства сталася надзвичайна подія — 9-тонне обладнання розчавило робітника.

Як повідомляють у столичному главку ДСНС, НП сталася на підприємстві по вулиці Будіндустрії, 9-а у Голосіївському районі Києва.

«9 лютого о 10:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в Києві надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних комунальних підприємств загинула людина. На місце було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, у цеху чоловіка привалило верстатом вагою близько 9 тонн», — повідомили у надзвичайній службі.

Фото ДСНС

Рятувальники, які дочекалися слідчо-оперативної групи, за допомогою пневматичного обладнання витягли тіло загиблого з-під верстата.

Фото ДСНС

Усі обставини трагічної події будуть встановлені правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося про смертельну НП в Одесі, де на робітників, які демонтували стару будівлю, впала стіна. Постраждали троє людей, один з них помер у кареті швидкої допомоги.

Фото Головного управління ДСНС у Києві

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