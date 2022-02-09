Вимагав гроші за дозвіл на роботу мережі МАФів: у Києві на великому хабарі затримано депутата Київради від «Слуги народу»

Черговий депутат від «Слуги народу» попався на хабарі. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало на хабарі депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, а також його помічника.

Про це 9 лютого у Facebook повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов.

Офіційно інформації в Бюро про це поки немає.

За даними Бутусова, сума хабаря становить 1,26 млн грн. Трубіцин та його помічник вимагали гроші від підприємця за видачу річного дозволу на роботу для мережі МАФів — «черепашок» у центрі Києва.

Трубіцин — голова комісії Київради з підприємництва та благоустрою, ключова фігура у видачі дозволів на МАФи у столиці. Його вважають за близьку людину до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Сам Єрмак, за словами Бутусова, до походу у політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості у Києві.

Журналіст вважає, що Трубіцина захищатиме президент Зеленський, оскільки той одна із найвпливовіших та довірених осіб Офісу президента у столиці. Він нібито вирішує будь-які питання «слуг» у Києві.

Трубіцин безпосередньо пов'язаний також з Олексієм Кулебою, якого Зеленський призначив головою Київської облдержадміністрації.

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