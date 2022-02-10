В крові виявлено наркотики: у Запоріжжі водій на авто російського виробництва на смерть збив двох неповнолітніх дівчаток

У середу, 9 лютого, у Запоріжжі водій автомобіля ІЖ 2717−90 збив двох 15-річних дівчат, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Аварія сталася на ділянці проїжджої дороги острова Хортиця, повідомили у Нацполіції. Підлітків госпіталізували.

У поліції встановили, що автомобілі ІЖ 2717−90 та ВАЗ 2101 рухалися у попутному напрямку від проспекту Інженера Преображенського до вулиці Наукове містечко.

Біля зупинки громадського транспорту дві дівчини почали переходити дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Водій ВАЗ, побачивши підлітків, різко вивернув кермо у бік, щоб уникнути наїзду. У цей час водій ІЖ продовжив рух прямо та наїхав на пішоходів.

Обидві дівчата зазнали множинних травм, їх відвезли до лікарні.

У крові водія-порушника виявили наркотики. Він був доставлений до Запорізького обласного наркологічного диспансеру, де медики встановили факт вживання марихуани. Чоловіка затримано.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці просять свідків аварії або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, повідомити про це.



Нагадаємо, кілька днів тому на автодорозі Суми — Пирятин поблизу села Вишневе Полтавської області сталася ДТП, у якій постраждали 11 людей. В той самий час на Херсонщині сталася аварія, в якій загинула людина.



Фото https://zp.npu.gov.ua/

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