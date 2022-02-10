Людей розкидало у різні боки: у Дніпрі вантажівка зачепила автовежу з електромонтерами (відео 18+)

У мережу виклали відео ДТП у Дніпрі, де вантажівка зачепила автовежу, на якій працювали два електрики.

На кадрах, які виклало у мережу видання «В городе», видно, що автомобіль із піднятою вежею стоїть на вулиці. Вантажівка, що проїжджає повз, зачіпає її, а платформа з людьми починає сильно розгойдуватися — один з монтерів вилітає, другий повисає, чи то зачепившися за конструкцію, чи повиснувши на страховці.

Видання, посилаючись на місцевих жителів, повідомляє, що інцидент стався на Набережній Перемоги. Електрик, який впав на землю, знепритомнів.

Очевидці стверджують, що біля автовежі не було жодних попереджувальних знаків, наприклад спеціальних конусів. Можливо, водій вантажівки не помітив кран.

Як уточнює «Інформатор», постраждалого електрика госпіталізували до лікарні Мечникова.

Раніше у мережу виклали момент ДТП у Нікополі, що на Дніпропетровщині, де таксист збив на пішохідному переході жінку з дитиною.

Фото — скріншот

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