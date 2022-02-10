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Події

У Кривому Розі кур'єр приніс меру «бомбу» з Білорусі: з будівлі евакуювали співробітників (фото, відео)

13:39 10 лютого 2022
Поліція у мерії Кривого Рогу

У четвер, 10 лютого, евакуювали людей з виконкому Кривого Рогу — на ім'я виконувача обов'язків мера міста Юрія Вілкула доставили підозріле відправлення.

Як повідомляє «Перший міський», у посилці, яку приніс кур'єр, співробітники Муніципальної гвардії виявили підозрілий металевий предмет та запідозрили, що це може бути вибухівкою.

Фото https://one.kr.ua

Співробітник гвардії зателефонував до поліції та повідомив про дивну посилку, яка нібито прибула з Білорусі. Коробку з відправленням винесли на вулиці. На місце прибули поліцейські, рятувальники, вибухотехніки із кінологами.

Фото https://one.kr.ua

Вибухотехніки здійснили контрольований підрив коробки. Проте, за їхніми словами, предмет усередині не виявився вибуховим пристроєм. Міськвиконком продовжив роботу у штатному режимі.

Фото https://one.kr.ua

Канал «Свої» публікує відео, зняте біля виконкому.

За інформацією «24 Дніпро», у поліції не виключили, що СБУ проводила навчання. Однак у спецслужбі поки що коментарів із цього приводу не давали.

Нагадаємо, що у Києві СБУ затримала місцевого жителя, якого завербували представники однієї з білоруських держструктур. Хлопця взяли під час спроби підпалити автомобіль. Відкрито кримінальне провадження за статтями про держзраду та теракт.

Фото https://one.kr.ua

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