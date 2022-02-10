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Події

Смертельна ДТП під Харковом: поліція викликає на допит бізнесмена Ярославського

15:48 10 лютого 2022
дтп

Після смертельної ДТП на трасі Київ — Харків — Довжанський поліція Харківської області обіцяє викликати на допит бізнесмена Олександра Ярославського. Слідство вважає його можливим учасником дорожньої пригоди.

ДТП трапилася пізно увечері 9 лютого. Близько 23 години автомобіль, що рухався з боку Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода. Чоловік приблизно 50 років помер від отриманих травм, тіло залишилося лежати на проїжджій частині, де було виявлено водіями. Особу загиблого ще не встановлено.

За інформацією «Української правди», на місці аварії було виявлено автомобільний номер, який міг належати машині з кортежу Ярославського. У коментарі МГ Об'єктив бізнесмен заявив, що його на місці аварії точно не було. «Я спав удома і вранці лише дізнався про це», — каже Ярославський. Гіпотетичну причетність автомобілів свого кортежу до ДТП бізнесмен не коментує.

Справа розслідується за двома статтями Кримінального кодексу: порушення правил дорожнього руху та залишення людини в небезпеці. Винному може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення.

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