Двоє чоловіків вилетіли з корзини автовишки у Дніпрі

У Дніпрі, де тиждень тому бійцівські пси покусали до крові жінку, сталася чергова НП.

Працівники комунальних служб, що міняли світильники на стовпах, випали з кошика автовежі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.



Повідомляється, що автовежу комунальної служби, яка стояла на узбіччі, зачепив вантажний автомобіль.

Від удару робітники, котрі перебувають у кошику, випали. Один чоловік одразу впав на землю. Другий повис на закріпленому тросі, його почало гойдати у повітрі.

Комунальник, що впав, зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Другий чоловік отримав легкі травми від удару об вантажівку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про трагедію, що сталася з комунальниками у Харкові. Під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна чоловіки отруїлися випарами та загинули.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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