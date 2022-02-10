27.78 / 28.00 31.66 / 32.02
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Двоє чоловіків вилетіли з корзини автовишки у Дніпрі

16:18 10 лютого 2022
чоловік

У Дніпрі, де тиждень тому бійцівські пси покусали до крові жінку, сталася чергова НП.

Працівники комунальних служб, що міняли світильники на стовпах, випали з кошика автовежі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що автовежу комунальної служби, яка стояла на узбіччі, зачепив вантажний автомобіль.

Від удару робітники, котрі перебувають у кошику, випали. Один чоловік одразу впав на землю. Другий повис на закріпленому тросі, його почало гойдати у повітрі.

Комунальник, що впав, зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Другий чоловік отримав легкі травми від удару об вантажівку.



Раніше «ФАКТИ» розповідали про трагедію, що сталася з комунальниками у Харкові. Під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна чоловіки отруїлися випарами та загинули.

Фото: https://ua.depositphotos.com

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

рогалики

Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.