Двоє чоловіків вилетіли з корзини автовишки у Дніпрі
У Дніпрі, де тиждень тому бійцівські пси покусали до крові жінку, сталася чергова НП.
Працівники комунальних служб, що міняли світильники на стовпах, випали з кошика автовежі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Повідомляється, що автовежу комунальної служби, яка стояла на узбіччі, зачепив вантажний автомобіль.
Від удару робітники, котрі перебувають у кошику, випали. Один чоловік одразу впав на землю. Другий повис на закріпленому тросі, його почало гойдати у повітрі.
Комунальник, що впав, зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Другий чоловік отримав легкі травми від удару об вантажівку.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про трагедію, що сталася з комунальниками у Харкові. Під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі на проспекті Гагаріна чоловіки отруїлися випарами та загинули.
Фото: https://ua.depositphotos.com
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