Смертельна ДТП із кортежем Ярославського під Харковом: звільнено начальника поліції області, з'явилося відео після аварії

Через смертельну ДТП під Харковом, у якій підозрюють водія кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, втратив посаду голова поліції Харківської області. Міністр внутрішніх справ звільнив головного харківського поліцейського Станіслава Перліна. Очільник МВС вважає, що справу про ДТП із кортежем намагалися фальсифікувати.

Міністр Денис Монастирський заявив, що підозрюваним у ДТП зробили не ту людину, яка насправді перебувала за кермом під час аварії.

Чоловік, якому оголосили підозру у ДТП, може виявитися непричетним до аварії Фото suspilnekharkiv/Telegram

«Слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП. Підозру було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці», — заявив Монастирський.

Справу збираються забрати у харківських поліцейських та передати до Головного слідчого управління Нацполіції.

Тим часом у ЗМІ з'явилися відеозаписи з дорожніх камер, які зафіксували проїзд кортежу в районі ДТП. Відео наводить «Українська правда».

Суд у Харкові поки що не визначив долю підозрюваного водія. Чоловік зранку 10 лютого сам прийшов у поліцію та погодився співпрацювати зі слідством. Засідання у Київському райсуді затягнулося до 23 години, а тому на прохання адвоката підозрюваного розгляд справи перенесли на 15.00 11 лютого.

Нагадаємо, ДТП сталася 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ — Харків — Довжанський. Автомобіль збив пішохода та залишив місце аварії. Потерпілий чоловік помер від травм. У компанії DCH Олександра Ярославського заявили, що виявлені на місці аварії автомобільні номери могли належати водію однієї із допоміжних служб корпорації.

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