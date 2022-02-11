27.80 / 28.02 31.67 / 32.04
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП із кортежем Ярославського під Харковом: звільнено начальника поліції області, з'явилося відео після аварії

7:29 11 лютого 2022
дтп

Через смертельну ДТП під Харковом, у якій підозрюють водія кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, втратив посаду голова поліції Харківської області. Міністр внутрішніх справ звільнив головного харківського поліцейського Станіслава Перліна. Очільник МВС вважає, що справу про ДТП із кортежем намагалися фальсифікувати.

Міністр Денис Монастирський заявив, що підозрюваним у ДТП зробили не ту людину, яка насправді перебувала за кермом під час аварії.

Чоловік, якому оголосили підозру у ДТП, може виявитися непричетним до аварії Фото suspilnekharkiv/Telegram

«Слідчі Харківскої поліції подали до прокуратури Харківської області підозру за скоєння резонансної ДТП. Підозру було складено на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона була за кермом авто, на якому було скоєно смертельне ДТП. Натомість, вже сьогодні стало відомо, що ця особа перебувала під час ДТП в іншому місці», — заявив Монастирський.

Справу збираються забрати у харківських поліцейських та передати до Головного слідчого управління Нацполіції.

Тим часом у ЗМІ з'явилися відеозаписи з дорожніх камер, які зафіксували проїзд кортежу в районі ДТП. Відео наводить «Українська правда».

Суд у Харкові поки що не визначив долю підозрюваного водія. Чоловік зранку 10 лютого сам прийшов у поліцію та погодився співпрацювати зі слідством. Засідання у Київському райсуді затягнулося до 23 години, а тому на прохання адвоката підозрюваного розгляд справи перенесли на 15.00 11 лютого.

Нагадаємо, ДТП сталася 9 лютого близько 22:55 у районі 534 км автодороги Київ — Харків — Довжанський. Автомобіль збив пішохода та залишив місце аварії. Потерпілий чоловік помер від травм. У компанії DCH Олександра Ярославського заявили, що виявлені на місці аварії автомобільні номери могли належати водію однієї із допоміжних служб корпорації.

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Ірина Сопонару

Народжують по молодості та по дурості: Ірина Сопонару розповіла, що зробить, якщо «не вдасться» завагітніти

Ані Лорак

«Дива без трусиків»: Ані Лорак зачарувала шанувальників новим «луком»

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.